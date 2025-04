Empoli-Bologna 0-3, azzurri travolti in Coppa Italia

Empoli, 1 aprile 2025 – Empoli: è notte fonda. Il Bologna ipoteca la finale di Coppa Italia, superando 3-0 gli azzurri, nella semifinale di andata disputata al “Castellani”. A differenza delle due partite del campionato di serie A, la squadra emiliana mostra una superiorità schiacciante dal primo all’ultimo minuto di gara. L’incontro di ritorno si giocherà il 24 aprile allo stadio Renato Dall’Ara.

D’Aversa opta per Kovalenko al posto di Grassi. Henderson è squalificato.

Il primo tempo è un monologo della formazione allenata da Vincenzo Italiano. La prima occasione è dei felsinei: al 2’ Orsolini va via al suo marcatore e batte in diagonale dalla destra: pallone fuori di poco. Al 16’ tentativo di testa di Dallinga da distanza ravvicinata: palla sul fondo. Al 23’ il vantaggio dei rossoblù: Odgaard scappa sulla sinistra, arriva sul fondo e crossa: Dallinga fa sfilare la sfera che giunge a Orsolini, che solo soletto davanti al portiere di controbalzo insacca da pochi passi.

Al 29’ il raddoppio degli ospiti: su servizio di Ndoye, magia di Dallinga, che in area si inventa un tocco delicato di esterno destro che anticipa il difensore e non dà scampo a Seghetti. Al 39’ bel diagonale dalla sinistra di Solbakken, fino al momento evanescente: Skorupski devia il pallone in calcio d’angolo, che l’arbitro inspiegabilmente non concede. Ripresa più equilibrata, con l’Empoli che tira fuori l’orgoglio. Al 6’ splendida azione bolognese: Odgaard serve Ndoye sulla sinistra, palla messa per Dallinga che in scivolata non perdona, realizzando il terzo gol.

Al 16’ Gyasi, a tu per tu con Skorupski, sbaglia la rete che potrebbe riaprire l’incontro. Al 23’ lampo di Orsolini: Seghetti è bravo a respingere il tiro. Al 36’ bel sinistro di Miranda, con Seghetti abile ad alzare sopra la traversa. Al 38’ Dallinga stacca di testa sottomisura: Seghetti salva sulla linea. Al 45’ stupenda iniziativa di Cambiaghi: il suo tiro-cross termina la sua corsa sul palo alla sinistra dell’estremo difensore. Per il Bologna la finale non è più un sogno, per l’Empoli d’obbligo tornare a concentrarsi sul campionato.

TABELLINO EMPOLI – BOLOGNA 0-3 EMPOLI (3-4-2-1): Seghetti; De Sciglio, Marianucci (17’ st Goglichidze), Tosto (1’ st Pezzella); Gyasi, Bacci (1’ st Sambia), Kovalenko, Cacace; Fazzini (31’ st Grassi), Solbakken (17’ st Esposito); Colombo. A disposizione: Vasquez, Bracolini, Kouamè, Viti, Ebuehi, Konate. Allenatore: D’Aversa. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria (21’ st Holm), Beukema, Lucumi, Miranda; Fergusson, Freuler (37’ st Aebischer); Orsolini (29’ st Cambiaghi), Odgaard (29’ st Fabbian), Ndoye (37’ st Dominguez); Dallinga. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Moro, Casale, Al Azzouzi, Pobega, Lykogiannis, De Silvestri, Pedrola. Allenatore: Italiano. ARBITRO: Zufferli di Udine. MARCATORI: 23’ Orsolini, 29’ pt e 6’ st Dallinga. NOTE: serata ventosa. Angoli: 0-2. Recupero: 2’, 4’.