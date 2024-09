Empoli-Fiorentina, le parole di D’Aversa: “E’ una sfida tra Davide contro Golia”

Empoli, 28 settembre 2024 – L’Empoli attende la Fiorentina forte di una classifica che vede gli azzurri avanti ai viola, ma per Roberto D’Aversa sono comunque i gigliati a partire favoriti. La formazione di Palladino, sottolinea il tecnico, “ha investito molto ed ha una rosa competitiva. Sarà una sfida che ricorda Davide contro Golia”.

L’esultanza di Emmanuel Ekong dopo il gol allo stadio Grande Torino

Il match andrà in scena domani alle 18 al Castellani. "I complimenti non mi entusiasmano troppo - dice ancora D’Aversa - perché rischiano di farci abbassare la guardia. Il nostro obiettivo è ricercare la prestazione: il risultato, poi, sarà una naturale conseguenza".

Con questa posizione in classifica l'Empoli potrebbe affrontare la gara con meno pressione. "Sarebbe un errore pensarlo. La serenità – dice D’Aversa – non deve mai portarci a sottovalutare l'impegno. L'unica cosa su cui dobbiamo concentrarci è fare felici i tifosi, mantenendo continuità con quanto fatto finora. Non possiamo permetterci di giocare senza pressione. Di fronte avremo avversari più forti e dovremo dare tutto".

Indubbiamente un avvio così nessuno se lo aspettava per l'Empoli, forse neanche D'Aversa. "Devo dire che, al di là del talento dei ragazzi, ciò che mi ha colpito è la loro attitudine in allenamento. Quando si scende in campo come squadra, i risultati sono una conseguenza del lavoro settimanale e del ritiro. Anche durante le amichevoli pre-campionato, nonostante i carichi di lavoro, concedevamo pochissime occasioni agli avversari. Questo ha rafforzato la fiducia e la consapevolezza delle nostre capacità".

E sulla Fiorentina il tecnico dell'Empoli ha detto: "Abbiamo analizzato la Fiorentina sotto diversi punti di vista tattici e siamo preparati a tutte le eventualità. Tuttavia, in queste partite è fondamentale l'interpretazione che si dà alla gara. La nostra squadra ha sempre dimostrato coraggio e, se vogliamo colmare il divario con avversari più forti, dobbiamo puntare tutto sull'intensità".