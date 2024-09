Fiorentina, Palladino: "A Empoli per la continuità. Mi aspetto crescita fisica e tecnica"

Firenze, 27 settembre 2024 - Cambiano le abitudini di Raffaele Palladino, che ha deciso di parlare della sfida contro l'Empoli nel giorno dell'antivigilia. Il tecnico della Fiorentina è partito dalle condizioni generali del gruppo. "La squadra sta bene, abbiamo ripreso gli allenamenti con grande entusiasmo dopo la vittoria contro la Lazio. Abbiamo lavorato con intensità e applicazione. Ho visto crescita individuale e di squadra, sono felice perché stiamo dando continuità. Ogni giorno abbiamo messo qualcosa in più dentro, bisogno continuare a lavorare così duramente con grande applicazione. Dovremo essere bravi a scendere in campo a Empoli con grande determinazione".

Che partita si aspetta contro l'Empoli?

"Sappiamo di affrontare un Empoli in salute, imbattuto e allenato da un bravo allenatore. Le insidie capitano ogni domenica, sappiamo in questo momento che dipende tanto da noi, dalla nostra fame e dalla voglia di dare continuità. Mi aspetto una crescita tecnica, fisica e di maturità".

A Empoli avrete più di 4.000 tifosi al seguito...

"Il sostegno dei tifosi è fondamentale, loro sono i nostri fratelli, fanno parte di questa grande famiglia. Hanno un amore incondizionato, per noi è fondamentale averli in casa e fuori. Ci danno una grande spinta per raggiungere i risultati che vogliamo".

Commisso ha detto che la squadra è più forte dello scorso anno. Adesso tocca a lei…

"Le responsabilità sono belle, ti fanno crescere e danno stimoli. Il presidente è molto ambizioso come lo siamo tutti noi. Vogliamo portare la Fiorentina il più in alto possibile".

Come ha festeggiato la prima vittoria sulla panchina della Fiorentina?

"Io non riesco a godermi le vittorie, penso da subito alla prossima gara. Sono felice per i ragazzi e per tutto l'ambiente, aspettavamo questo successo. E' stata una bella settimana, abbiamo lavorato con entusiasmo. Sono concentrato sull'Empoli, non dobbiamo sottovalutare niente, ogni aspetto va curato. Dare continuità adesso è fondamentale. La grigliata di gruppo è una cosa che mi è piaciuta molto. Sono momenti in cui stiamo insieme che ci uniscono. Mi piace che tutti quanti lavorino per il bene della Fiorentina. Stiamo facendo un percorso insieme, c'è grande armonia e stiamo costruendo qualcosa di importante".

La sfida di Conference League contro i The New Saints può influenzare la formazione?

"Il doppio impegno settimanale va considerato, ma ho la fortuna di avere una rosa di 23 calciatori di movimento che possono fare i titolari. Tutti sono coinvolti al 100%, c'è massima fiducia in ognuno di loro. Arriveremo al punto in cui tutti sanno quello che devono fare quando sono chiamati in causa. Non manca molto e poi adesso comincia la Conference League e ci sarà spazio per tutti".

Alessandro Latini