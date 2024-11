Fiorentina verso Como: Cataldi rientra, Gudmundsson ancora no

Firenze, 20 novembre 2024 – La Fiorentina continua la preparazione in vista della trasferta di domenica alle 15 a Como che darà il via al ciclo di ferro che vedrà la squadra viola impegnata in 10 partite entro la fine dell'anno fra campionato, Conference League e Coppa Italia. Rispetto agli ultimi match Raffaele Palladino riavrà a disposizione Danilo Cataldi reduce da un infortunio al tallone: a meno di imprevisti l'ex centrocampista della Lazio sarà convocabile per domenica. Lo stesso vale per Edoardo Bove rientrato nei giorni scorsi in anticipo dal ritiro con l'Under 21 per via di qualche acciacco. Per quanto riguarda Albert Gudmundsson, l'attaccante islandese continua a lavorare a parte per la lesione muscolare rimediata a fine ottobre: a questo punto è probabile che il suo rientro avvenga la prossima settimana per la sfida del 28 novembre di Conference al Franchi con il Pafos o quella in programma il 1° dicembre sempre al Franchi contro l'Inter. Pian piano il tecnico viola sta avendo il gruppo al completo: domani si aggregherà Gosens dopo gli impegni con la nazionale tedesca mentre Dodo, reduce dalla prima convocazione con il Brasile, è atteso non prima di venerdì.