Inter-Empoli 0-3, azzurri in dieci per oltre un’ora

Empoli, 30 ottobre 2024 – L’Inter piega 3-0 un Empoli che per oltre un’ora ha giocato in inferiorità numerica. La squadra nerazzurra è passata nel secondo tempo, dopo un primo ben giocato dalla compagine empolese. L’episodio decisivo, sempre nella prima frazione di gioco, è la cacciata dal campo di Goglichidze. D’Aversa ripropone Maleh, che rileva Grassi dal primo minuto. Primo tempo con il solito Empoli spavaldo, capace di imbrigliare per mezz’ora la squadra campione d’Italia, non disdegnando di attaccarla.

Prima frazione di gioco disputata dagli azzurri in inferiorità numerica nell’ultimo quarto d’ora per l’espulsione di Goglichidze (intervento scomposto ai danni di Thuram). Al 6’ verticalizzazione di Colombo per Solbakken, che entra in area dalla destra e calcia in diagonale: nessun problema a far suo il pallone per Sommer. Al 12’ grandissimo intervento di Vasquez su un calcio di punizione di Dimarco deviato involontariamente da Ismajli. Al 19’ nerazzurri in vantaggio con Darmian, che si porta avanti il pallone con la mano destra e realizza: ma il Var annulla la decisione di convalida presa dal direttore di gara.

Al 31’ il Var richiama l’arbitro e il cartellino giallo rimediato da Goglichidze per fallo su Thuram diventa rosso. Al 33’ calcio piazzato di Dimarco dai 30 metri, Vasquez respinge il pallone con sicurezza. Al 45’ Lautaro non riesce a schiacciare di testa da pochi passi su angolo di Dimarco. C’è poco equilibrio nella ripresa: in 11 contro 10, l’Inter passa facilmente. Al 5’ assist di testa di Darmian sulla linea di fondo campo per Frattesi, che mastica il sinistro trovando una deviazione che spiazza Vasquez: è il vantaggio interista.

Al 12’ cross dalla destra di Darmian, a centro area stacca di testa Thuram non trovando lo specchio della porta. Al 21’ doppia chance nerazzurra: Lautaro impegna di testa Vasquez dall’area piccola, sulla respinta dell’estremo difensore Bisseck alza il pallone sopra la traversa. È la premessa al raddoppio di Frattesi: tocco delizioso di Lautaro in area, per il rigore in movimento del centrocampista. Al 34’ la formazione di Inzaghi cala il tris: erroraccio di Vasquez in fase di rinvio, Barella pesca Lautaro che in diagonale da sinistra, da pochi passi, batte il portiere. È il 134° gol di Lautaro in maglia nerazzurra: è il miglior marcatore straniero di sempre dell’Inter.

TABELLINO EMPOLI – INTER 0-3 EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi (32’ st Sambia), Maleh (12’ st Pezzella), Anjorin (12’ st Henderson), Cacace; Fazzini, Solbakken (1’ st De Sciglio); Colombo (20’ st Pellegri). A disposizione: Seghetti, Brancolini, Grassi, Belardinelli, Ekong, Tosto, Haas, Marianucci, Konate. Allenatore: D’Aversa. INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrji (36’ st Palacios), Bastoni (20’ st Dumfries); Darmian, Frattesi, Barella, Mkhitaryan (20’ st Zielinski), Dimarco (20’ st Pavard); Thuram (29’ st Taremi), Lautaro. A disposizione: Di Gennaro, Martinez, Arnautovic, Correa, Buchanan, Asllani, Berenbruch. Allenatore: Inzaghi. ARBITRO: Marchetti di Roma. MARCATORI: 5’ e 22’ Frattesi, 34’ st Lautaro. NOTE: serata serena. Espulso al 31’ pt Goglichidze. Ammoniti: Cacace, Bastoni. Angoli: 1-3. Recupero: 3’, 3’.