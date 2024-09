Empoli-Juventus 0-0, Signora ancora a secco di gol

Empoli, 14 settembre 2024 - L'Empoli ferma la Juventus nel secondo anticipo della quarta giornata di serie A. Ancora uno 0-0, il secondo consecutivo, per la Vecchia Signora, che continua a non prendere gol, ma dopo averne segnati sei nelle prime due uscite di campionato, nelle successive due si è inceppata, rimanendo all'asciutto. Non tanto a causa di poca freddezza sotto porta, ma quanto per le poche occasioni collezionate. Merito anche degli avversari, come la formazione toscana, che grazie a questo pareggio sale a quota 6 punti, mentre Madama si porta a 8 e per ora è in testa da sola alla classica. Una magrissima consolazione, dato che nella giornata di domani rischia di essere sorpassata da diverse compagini.

Le scelte dei due allenatori

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Maleh; Colombo. All. D'Aversa.

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Bremer Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

Primo tempo

Il pallino del gioco è subito in mano ai giocatori della Juventus, che fanno possesso. L'Empoli dal canto suo chiude bene gli spazi, specie la zona centrale del campo, e quando può attacca. Come al 12', quando Maleh imbecca Pezzella, il cui traversone sta per trovare un liberissimo Gyasi, pronto a colpire, ma il ghanese viene anticipato da un intervento fondamentale di Kalulu. I ragazzi di D'Aversa continuano a fare un ottimo lavoro in fase difensiva e infatti la Vecchia Signora fatica a rendersi pericolosa, causa anche un giro palla troppo lento. I bianconeri allora cercano di sfruttare i calci da fermo: sugli sviluppi di un angolo, Koopmeiners crossa per la testa di Gatti, che al 36' esalta i riflessi di Vasquez. E' questa l'ultima (e forse l'unica) vera emozione di un primo tempo piuttosto noioso.

Secondo tempo

Madama vuole cambiare registro nella ripresa e lo dimostra immediatamente con un colpo di testa di Vlahovic, comunque alto sopra la traversa. Ben più ghiotta la chance che capita al serbo al 50': Nico Gonzalez lo serve con un gran filtrante, ma il numero 9 degli ospiti non riesce a superare Vasquez. Il portiere dei toscani è attento anche due minuti più tardi sul tocco ravvicinato di Koopmeiners sul traversone di Cambiaso. La Juventus sembra poter proseguire nel suo assalto all'area avversaria e invece l'Empoli si scuote, tanto che allo stadio Castellani Computer Gross Arena torna l'equilibrio. Equilibrio che Thiago Motta prova a rompere con quattro sostituzioni: fuori Yildiz, Nico Gonzalez, Locatelli e Douglas Luiz, dentro Weah, Mbangula, Thuram e Fagioli. Nelle file dell'Empoli fa il suo ingresso in campo Pellegri per Colombo. L'occasione per passare in vantaggio capita ai locali: al 73' la combinazione fra Grassi e Pellegri porta il primo alla conclusione da ottima posizione, Perin blocca a terra. Sballati invece i tiri dal limite di Koopmeiners. Molto più vicino al bersaglio grosso il mancino di Maleh al 90'. La Vecchia Signora non ne ha per assediare l'area avversaria e anzi al 95' è l'Empoli a sfiorare il colpaccio: Pellegri serve Gyasi, il cui destro viene deviato in angolo da un grande intervento di Gatti. L'arbitro Di Bello poi fischia la fine della sfida.

Il tabellino

Empoli-Juventus 0-0

Empoli (3-4-1-2): Vasquez; Goglichidze, Viti, Ismajli; Gyasi, Grassi (75′ Anjorin), Henderson (89′ Haas), Pezzella; Maleh; Esposito S. (75′ Ekong), Colombo (62′ Pellegri). All. D’Aversa. A disp. Seghetti, Brancolini, Sambia,, Cacace, Sazonov, De Sciglio, Marianucci, Konate.

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli (66′ Fagioli ), Douglas Luiz (66′ Thuram); Nico Gonzalez (66′ Weah), Koopmeiners, Yildiz (66′ Mbangula); Vlahovic. All. Thiago Motta. A disp. Pinsoglio, Di Gregorio, Danilo, McKennie, Adzic, Cabal, Savona, Rouhi.

Ammoniti: 61′ Bremer, 71′ Thuram, 74′ Pellegri.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

