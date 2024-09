Como-Bologna 2-2, Italiano rimonta con i cambi

Como, 14 settembre 2024 – Como e Bologna mancano l’appuntamento con la prima vittoria in campionato. Finisce in parità, 2-2, per una partita che può essere suddivisa in due: primo 70’ minuti di dominio del Como, due volte a segno con l’autorete di Casale e il gol di Cutrone, finale di match a tinte rossoblù che la pareggiano prima con Castro e poi con Iling-Junior, entrambi subentrati nella ripresa.

Le scelte di Fabregas e Italiano

Per la prima volta Fabregas punta su Audero tra i pali, in difesa spazio a Dossena e Kempf da centrali, con Iovine e Alberto Moreno da terzini. In mediana tocca a Sergi Roberto e Perrone, esordio dal 1’ per Nico Paz sulla trequarti con Strefezza e Fadera ai suoi lati, davanti Cutrone vince il ballottaggio con Belotti. Italiano fa qualche cambio pensando anche alla Champions di mercoledì: in difesa debutta Casale al posto di Lucumi, con lui Beukema, Posch e Miranda. A centrocampo è titolare Pobega con la confermatissima coppia svizzera Freuler-Aebischer, davanti Dallinga soffia il posto a Castro con Orsolini e Odgaard a supporto.

Como avanti

Al 5’ il match si sblocca: Cutrone conduce il contropiede, triangolo con Fadera e assist a rimorchio in area di rigore che trova la deviazione sfortunata di Casale che beffa Skorupski, autogol dell’ex Lazio e 1-0 Como. La reazione del Bologna arriva sol al 18’: Posch scippa il pallone a Fadera e serve Orsolini, il capitano rossoblù arriva al limite dell’area e con il mancino prova a sorprendere Audero, palla larga non di molto. Al 33’ altra chance di rete per il Como, con Strefezza che imbuca per Cutrone che arriva in area di rigore a calcia con il sicuro a botta sicura: decisivo questa volta Casale che si immola e salva un gol fatto. Al 39’ gioiello di Nico Paz che illumina per Cutrone, prova il pallonetto su Skorupski il 10 del Como ma la palla termina a lato di poco.

I cambi salvano Italiano

La ripresa si apre come era iniziato il primo tempo, ovvero con il Como in gol: sponda di petto di Nico Paz per la verticalizzazione di prima di Strefezza per Cutrone, il 10 dei lombardi rientra sul destro e fulmina sul secondo palo Skorupski per il raddoppio dei suoi. Il Bologna accusa il colpo e rischia di crollare: al 60’ un contropiede condotto da Strefezza culmina con la conclusione dello stesso esterno del Como, palla larga di poco. Un lampo rossoblù al 71’: azione confusa in area di rigore, sul pallone liberato si avventa Pobega che scaraventa un mancino potentissimo verso la porta difesa da Audero, palo pieno e sospiro di sollievo per il Bologna. Al 76’ la formazione di Italiano la riapre: sinistro deviato di Odgaard che si trasforma in un assist per Castro, stop e destro dell’argentino che buca Audero. Il Bologna alza i giri del motore e al secondo minuto di recupero pareggia: Castro allarga per Iling-Junior, stop e sinistro a giro delizioso dell’ex Juventus che non lascia scampo ad Audero. Finisce 2-2 a Como.