Empoli ora dipende da te. Domenica uno spartiacque

di Simone Cioni

La sconfitta per 3-0 del Cagliari contro il Genoa nel posticipo di lunedì ha chiuso la 34esima giornata di Serie A, sancendo di fatto che la lotta salvezza si è ridotta a cinque squadre. Salendo a 36 punti, sette sopra la zona ’rossa’, il Lecce ha infatti praticamente raggiunto il traguardo, mentre per il Sassuolo la sensazione è che solo la matematica tenga ancora in corsa la formazione di Ballardini, apparsa decisamente in difficoltà nella disfatta di Firenze. Così nelle ultime quattro giornate restano Cagliari, Verona, Frosinone, Empoli e Udinese (racchiuse in appena tre punti) a cercare di evitare l’ultimo posto che farebbe sprofondare in Serie B (la Salernitana è già retrocessa aritmeticamente). Tra queste, dando uno sguardo al calendario, Empoli, Frosinone e Udinese possono determinare il proprio destino. Si devono infatti ancora disputare tutti e tre gli incroci diretti: si parte domenica prossima con Empoli-Frosinone per proseguire alla penultima giornata con Udinese-Empoli e all’ultima con Frosinone-Udinese (potrebbe essere una vera e propria finale). L’esito di queste sfide rischia di incidere pesantemente sulla permanenza in categoria delle tre rivali. E da questo punto di vista l’Empoli ha la fortuna di giocare per prima entrambi gli scontri diretti. Vincendoli, infatti, gli azzurri sarebbero virtualmente salvi dato che è oggettivamente difficile che i friulani, attualmente terzultimi, facciano enplein nelle restanti tre partite (Napoli in casa nel prossimo weekend e trasferte a Lecce e Frosinone). Ecco perché la sfida di domenica prossima alle 15 al Castellani-Computer Gross Arena contro il club ciociaro assume un valore particolare, soprattutto perché qualora capitan Luperto e compagni dovessero portare a casa l’intera posta in palio, potrebbero poi bastare tre punti nelle ultime tre giornate per festeggiare lo storico traguardo.

In caso di mancato risultato positivo non sarebbe comunque compromesso nulla, ma certo una sconfitta complicherebbe terribilmente le cose. A quel punto, infatti, Cambiaghi e compagni sarebbero costretti ad espugnare la Dacia Arena di Udine e a battere almeno una tra Lazio e Roma. Motivo per cui questa settimana sarà particolarmente importante, per preparare al meglio una gara in cui servirà determinazione e il giusto piglio per l’intero arco dei novanta minuti più recupero. Compattezza, equilibrio e ’cattiveria’ sotto porta perché nelle nove partite in cui l’Empoli ha segnato per primo, ha perso solo in casa contro il Sassuolo. Al contrario quando gli azzurri sono andati sotto non hanno mai vinto, riuscendo a pareggiare in appena quattro delle 22 circostanze. In casa azzurra si augurano che anche il Castellani-Computer Gross Arena possa essere un fattore, traboccando di entusiasmo e passione.