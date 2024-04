Empoli, un sano dualismo. Niang bomber dalla panca. Cerri è prezioso dall’inizio

Il mix perfetto è già stato trovato: Cerri dall’inizio e Niang in corsa. Più che un dualismo sembra una formula magica. Ogni altra combinazione potrà essere utile per il futuro, più o meno immediato, ma il recente passato racconta questo. L’ex Como in maglia azzurra non ha ancora mai segnato, però quando parte titolare l’Empoli ottiene risultato.

È successo nelle prime tre giornate sotto la guida di Davide Nicola quando con il Monza ci ha pensato Zurkowski, con la Juve è arrivato il pareggio grazie a Baldanzi e con il Genoa è finita a reti inviolate (con Cerri titolare e Destro da subentrato). Poi, dopo una giornata in panchina é arrivato il momento di Niang a gara in corso, con Cerri dal primo minuto: Salernitana, Fiorentina e Sassuolo. Due vittorie e un pareggio con il francese sempre in rete su calcio di rigore.

Quando poi Cerri ha iniziato dalla panchina o è stato del tutto escluso, la magia si è come interrotta e sono state incassate le sconfitte con Cagliari (Destro titolare), Milan, Bologna e Inter (Niang titolare). Quattro frenate consecutive che sono state stoppate sabato scorso dal successo in casa contro il Torino quando Davide Nicola è tornato a utilizzare Alberto Cerri dal primo minuto e in corsa Niang che ha segnato il suo primo gol su azione in azzurro. Soltanto una combinazione? Forse. Comunque sia sono precedenti e statistiche che devono far riflettere. Ora, per la trasferta di Lecce é attesa una nuova scelta che sembrerebbe scontata, ma per la quale ci sono in realtà ancora diverse sedute di lavoro a disposizione prima che l’allenatore prenda la propria decisione.

Per le ultime sette uscite di campionato, che saranno decisive, scalpitano anche Destro e Caputo che sperano di potersi ritagliare un po’ di spazio, perché nel ruolo di centravanti Davide Nicola ha veramente molta abbondanza. Nel loro caso hanno pesato pure gli infortuni. Il primo in tutta la stagione ha avuto a disposizione 13 presenze (soltanto due dall’inizio) e appena 288 minuti totali. Per Caputo 16 occasioni (14 da titolare) per 1120 complessivi in Serie A a cui si aggiungono i 90 minuti in Coppa Italia con il Cittadella. Tuttavia il suo impiego si concentra quasi tutto nella prima parte della stagione e anche in questo caso parlano i numeri: nelle ultime 12 partite infatti é stato in campo per appena 15 minuti contro il Bologna.