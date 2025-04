Giovanili. Under 18, è impresa contro il Cesena. Bene anche le altre

Le giovanili dell’Empoli continuano a regalare sorrisi. Nell’ultimo turno di campionato grande impresa dell’Under 18 di Francesco Sarlo (nella foto Empoli Fc), capace di espugnare per 2-1 il campo dell’ex capolista Cesena. Dopo il vantaggio di Rossetti e il momentaneo pari romagnolo, Menconi firma il successo nella ripresa, con il portiere Poggiolini a blindare poi i tre punti parando un rigore. L’Empoli sale così a 36, a due lunghezze dal settimo posto del Parma.

Doppio pareggio, invece, per l’Under 17 di Tonelli che prima impatta 1-1 a Salerno (un rigore di Bagordo ribatte al vantaggio locale) e poi si ripete nel recupero casalingo di ieri mattina contro il Napoli (2-2 il finale). Al Centro Sportivo di Monteboro contro i partenopei gli azzurrini passano con Zanaga nella prima frazione salvo poi evitare la sconfitta solo al 94’ con Roventini. L’Empoli resta così secondo a quota 46, a meno tre dalla capolista Roma.

Tutto facile, poi, per l’Under 16 di Polverini che con le reti di Isidori, Perillo, Lorenzi e De Vita regola 4-0 in trasferta il fanalino di coda Juve Stabia. Successo che permette agli azzurrini di consolidare il proprio primato a più otto sulla Roma.

Infine, sempre a Castellamare di Stabia i centri di Mantovani, Olivieri e Brogi valgono il 3-1 dell’Under 15 di Lo Russo, sempre quarti a sei punti dal terzo posto del Napoli.