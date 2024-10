Gyasi annulla Dimarco. Sbavatura per Vasquez

VASQUEZ 5.5 – Incolpevole sul primo gol dopo un ‘miracolo’ in avvio su colpo di testa di Bastoni, sbaglia invece l’appoggio di piede a Henderson da cui nasce il 3-0.

ISMAJLI 6.5 – Sul gioco aereo sovrasta un centravanti del calibro di Thuram e nel corpo a corpo tiene botta anche con Lautaro Martinez.

VITI 6.5 – Avrebbe forse bisogno di rifiatare, ma in campo non si vede. Solita prestazione attenta e di personalità.

GYASI 6.5 – Ha gamba per contenere Dimarco ed è anche uno dei più intraprendenti in fase propositiva.

SAMBIA 6 – Entra a gara ormai compromessa e cerca di presidiare la fascia senza concedere spazio.

ANJORIN 6 – Ottimo avvio per senso della posizione e lucidità con il pallone tra i piedi. Una volta in inferiorità numerica soffre chiaramente la pressione nerazzurra e perde un po’ di smalto. PEZZELLA 6 – Entra come terzino sinistro nella linea a quattro, ma quando può spinge con coraggio.

MALEH 6 – Non al meglio della condizione, ma ugualmente prezioso in fase di pressione. Cala alla distanza.

HENDERSON 5.5 – Entra con buon piglio, ma confeziona insieme a Vasquez la frittata che porta al tris dell’Inter.

CACACE 6 – Accorto e ordinato in fase difensiva, aggressivo quando viene alzato sulla linea di centrocampo, pecca però di scarsa incisività.

SOLBAKKEN 5.5 – Si sacrifica anche lui sulla fascia destra quando l’Empoli resta in dieci, ma quando la palla arriva dalle sue parti dà sempre la sensazione di approssimazione.

DE SCIGLIO 6 – Deciso nell’uno contro uno e qualche buona chiusura.

COLOMBO 6.5 – Prestazione generosa in fase di disturbo della manovra nerazzurra, si fa sempre trovare come riferimento per i compagni e finché l’Empoli è in undici avvia alcune azioni potenzialmente pericolose.

PELLEGRI 6 – Pochissimi palloni giocabili, comunque lotta come può e quando viene servito prova a fare qualcosa.

D’AVERSA 6.5 – Prepara bene la partita costringendo l’Inter a uno sterile possesso palla, per poi provare a far male con rapide ripartenze. Passa al 4-4-1 dopo l’espulsione registrando bene la squadra, poi prova a inserire altri due esterni di ruolo come De Sciglio e Pezzella e fino al raddoppio dell’Inter l’Empoli è pienamente in partita.

Si.Ci.