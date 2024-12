Henderson protagonista. Ismajli e Gyasi infaticabili

VASQUEZ 6 – Provvidenziale su Kolasinac nel primo tempo e presente sulle palle alte, non può nulla sui primi due gol bergamaschi, forse qualcosa in più poteva invece fare sul terzo anche se la palla passa sotto le gambe di Ismajli.

GOGLICHIDZE 6 – Troppo morbido in occasione del gol di Lookman, per il resto non sfigura nel duello contro il pallone d’oro africano. Costretto al cambio nella ripresa dopo uno scontro con il compagno Ismajli.

MARIANUCCI 6 – Freddo e concentrato entra con la solita personalità.

ISMAJLI 6.5 – Primo tempo con qualche sbavatura, torna sui suoi standard di rendimento nella ripresa, dove non concede nulla agli avanti dell’Atalanta. Sfortunato nel finale.

GYASI 6.5 – Entra in entrambi i gol azzurri pescando bene da rimessa laterale Henderson in occasione del primo e facendo la sponda per l’inserimento di Grassi nell’episodio del rigore. Dietro soffre un po’, ma tiene e nel finale va a un passo dal clamoroso 3-3.

ANJORIN 6 – Fisicamente tiene botta, qualcosa in più invece potrebbe fare dal punto di vista tecnico.

GRASSI 6 – Il capitano si riprende il proprio posto davanti alla difesa con la consueta sostanza e si procura il rigore del momentaneo pari. Esce come da pronostico.

MALEH 6.5 – Grande impatto per determinazione e letture difensive.

HENDERSON 6.5 – Il più ispirato dei centrocampisti, si muove bene e ha la lucidità e la visione di gioco per trovare buone tracce per i due attaccanti. Vispo e preciso nell’appoggio sul vantaggio azzurro. Abbandona il campo quando si accende la ‘spia della riserva’.

SAMBIA N.G. – Pochi minuti per uno stremato Henderson.

PEZZELLA 5.5 – Soffre la catena di destra dell’Atalanta e non riesce sempre a dare il giusto supporto a Cacace.

ESPOSITO 6.5 – Infallibile dal dischetto firma il pari riscattando una prestazione fin lì tra luci e ombre.

FAZZINI 6 – Torna in campo dopo oltre un mese e mezzo di assenza e questa è una bella notizia, prova a metterci imprevedibilità.

D’AVERSA 7 – Con gli uomini contati disegna l’ennesima formazione equilibrata e coraggiosa.

Si.Ci.