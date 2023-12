I precedenti. Azzurri avanti. Ma ’fuori’ è più dura

Il primo confronto tra Empoli e Cagliari risale al 1950-’51 in Serie C e vide il successo casalingo dei sardi per 1-0. L’ultimo è invece datato 13 febbraio 2022 quando al Castellani-Computer Gross Arena finì 1-1 con vantaggio azzurro di Pinamonti e pareggio rossoblù ad opera di Pavoletti. Nel mezzo ci sono stati altri 32 incroci tra le due società con quella presieduta da Fabrizio Corsi che ha vinto in 17 occasioni, pareggiando 6 volte mentre 9 sono stati i successi del Cagliari. Se ci limitiamo ai 16 precedenti in Sardegna, però, il bilancio diventa favorevole ai padroni di casa, che possono vantare 8 vittorie contro le 4 azzurre, l’ultima il 2-0 del 2021-’22 firmato da Di Francesco e Stulac, sempre con Andreazzoli (nella foto) in panchina.