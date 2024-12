I PRECEDENTI. Bilancio in equilibrio. L’ultimo successo?. Firmato Zielinski

Bilancio equilibrato nei 38 precedenti tra Empoli e Genoa con gli azzurri che hanno ottenuto soltanto una vittoria in meno, dieci contro undici. Un quadro che peggiora leggermente per l’Empoli se consideriamo solo le gare disputate in Serie A, dove i liguri hanno avuto la meglio per quattro volte contro le due del club con sede a Monteboro.

Empoli, che invece è in vantaggio per quanto riguarda gli scontri diretti disputati al Castellani-Computer Gross Arena, dove gli azzurri hanno vinto in sette occasioni pareggiando nove delle restanti tredici. Per risalire all’ultimo successo azzurro, però, bisogna andare indietro di oltre nove anni: era il 10 ottobre 2015, infatti, quando l’allora squadra di Marco Giampaolo regolò 2-0 in casa il Grifone con gol di Krunic e Zielinski.

Negli ultimi nove confronti diretti si sono infatti registrati cinque pareggi, di cui quattro consecutivi negli ultimi quattro incroci, e quattro vittorie rossoblu tra cui l’ultima al Castellani-Computer Gross Arena datata 28 gennaio 2019 quando Kouamé, Lazovic e Sanabria firmarono il definitivo 3-1, con Di Lorenzo autore del momentaneo pari dell’Empoli allenato da Giuseppe Iachini.

I risultati più frequenti sono l’1-0, fatto registrare otto volte di cui sei in favore dell’Empoli, l’1-1 e lo 0-0, che si sono verificati rispettivamente in sette e sei circostanze.