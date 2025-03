I precedenti. Il bilancio in Serie A fa ben sperare. D’Aversa sa come battere i lariani

Quello di domani è il 28esimo incrocio tra Como ed Empoli, ma solo l’ottavo in Serie A. Se complessivamente il bilancio sorride al Como con 11 vittorie a 8, oltre ad altrettanti pareggi, nel massimo campionato italiano è l’Empoli a vantare 3 vittorie a una, con 3 pareggi. Addirittura due di questi tre successi gli azzurri li hanno colti proprio al Sinigaglia, il 14 settembre 2002 (2-0 dell’allora squadra di Silvio Baldini a firma di Luca Saudati e Antonio Di Natale) e il 17 maggio 1987 quando una rete di Osio valse l’1-0 finale e la conseguente prima storica salvezza.

Considerando tutte le competizioni (Serie B, Serie C e Coppa Italia) anche in riva al Lago il bilancio resta favorevole al Como con 7 vittorie a 4 e 2 pari. Oltre a quelle già citate, le altre due affermazioni empolesi in Lombardia sono arrivate nella Serie C1 1995-‘96 e nella Serie B 1948-‘49. Nel primo caso c’era Luciano Spalletti in panchina e Giovanni Martusciello e Stefano Nicoletti in campo a siglare il 2-1 che permise all’Empoli di consolidare il proprio primato nel girone A. Nel secondo si tratta del primo incontro in assoluto tra le due compagini, con gli azzurri guidati da Renato Tori che ebbero la meglio sempre per 2-1 grazie alla rete di Egiziano Bertolucci e all’autogol di Alfredo Travia.

Per quanto riguarda i risultati il più frequente è l’1-0, ottenuto 5 volte dall’Empoli e 4 dal Como, mentre la partita con più reti è un 3-2 in favore dei Lariani proprio al Sinigaglia datato 22 novembre 1987, gara di andata della seconda Serie A azzurra.

Quello di domani sarà invece soltanto il quarto confronto di Roberto D’Aversa con il Como, da quando il tecnico azzurro ha intrapreso la carriera di allenatore. E il bilancio è estremamente positivo visto che ha vinto tutti e tre i precedenti: oltre a quello di andata al Carlo Castellani-Computer Gross Arena, deciso da un gol di Pellegri, ebbe la meglio anche con il Lecce (1-0 nel primo turno della Coppa Italia della scorsa stagione) e con la Virtus Lanciano (1-0 nella Serie B 2015-‘16).

Simone Cioni