I precedenti. Otto vittorie e tredici pareggi in 36 incontri con i friulani

Quella di oggi alle 18.30 sarà la sfida numero 37 tra Empoli e Udinese, con i friulani in vantaggio per 15 vittorie a 8 nei precedenti, a fronte di 13 pareggi. In totale equilibrio, invece, i 18 confronti disputati finora al Castellani, con sei successi a testa e altrettanti pareggi. L’Empoli, però, non vince in casa dal 6 dicembre 2021 quando si impose per 3-1 in rimonta grazie alle reti di Stojanovic, Bajrami e Pinamonti. Curiosità, anche in quel caso si giocò alle 18.30 di lunedì. Quella di oggi sarà la terza volta che la sfida tra Empoli e Udinese va in scena in posticipo di lunedì, sempre al Castellani, con i friulani che hanno vinto 2-1 l’altro precedente del 26 gennaio 2015 per effetto dei gol del grande ex Di Natale e di Widmer, intervallati dal momentaneo pareggio azzurro a opera di Saponara. Soltanto un gol, invece, nelle ultime due sfide disputate nell’impianto di via delle Olimpiadi, quello di Rodrigo Becao che l’11 marzo 2023 regalò il successo ai bianconeri friulani, mentre il match della scorsa stagione è terminato a reti bianche. Il primo confronto in assoluto risale alla stagione 1946-‘47, Serie B con gli azzurri vincenti per 1-0 con un gol di Romualdo Pucci.