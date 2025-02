I precedenti. Un unico incrocio in coppa. Alla Juve servì una rimonta

L’Empoli trova per la seconda volta in Coppa Italia la Juventus. L’unico precedente risale alla stagione 2007-08 con Malesani in panchina. Erano gli ottavi e, a differenza di adesso, si svolgevano in gare di andata e ritorno. Al Castellani gli azzurri ebbero la meglio per 2-1 con reti di Pozzi e Abate, prima che Iaquinta dimezzasse lo svantaggio bianconero. A Torino finì invece con un rocambolesco 5-3 per i bianconeri, che con l’ex Marchionni e Nedved si portarono sul 2-0 dopo soli 10 minuti di gioco. A fine primo tempo la replica azzurra con i gol di Antonini e Pozzi, ma nella ripresa la squadra allora allenata da Claudio Ranieri segnò altre tre volte con Iaquinta (doppietta) e Del Piero su rigore.

Per l’Empoli si tratta della quarta partecipazione ai quarti di Coppa Italia. La prima fu nel 1985-86 quando i ragazzi di Salvemini batterono 3-2 la Fiorentina all’andata (reti di Zennaro, Cecconi e Della Monica), salvo poi cedere 3-0 al ritorno al Franchi. Turno raggiunto pure due stagioni dopo sempre sotto la guida di Salvemini, con l’Inter che ebbe la meglio sia all’andata (2-1) che al ritorno (0-1). Infine, nel 2006-07, l’Empoli si arrese ancora ai nerazzurri con un doppio 2-0.