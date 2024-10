I TIFOSI. Sono già disponibili i biglietti per l’Inter. Ecco la prevendita

Il prossimo impegno vedrà l’Empoli di scena domenica prossima alle 12.30 al Tardini di Parma – biglietti ospiti disponibili fino a sabato –, ma visto il successivo turno infrasettimanale sono già in vendita anche i biglietti per il big match di mercoledì 30 ottobre alle 18.30 al Castellani Computer Gross Arena contro l’Inter. Per l’intera giornata odierna sarà ancora attiva la prelazione per gli abbonati, che avranno la possibilità di acquistare i biglietti per altre persone (fino a un massimo di 2) nei settori di maratona superiore, tribuna laterale nord, curva nord e curva nord ovest. I tagliandi sono acquistabili all’Empoli Store, all’Unione Clubs Azzurri e nei punti vendita Vivaticket oltre che su https://empolifc.vivaticket.it. Inoltre, sempre entro oggi, chi ha l’abbonamento in curva nord potrà acquistare il biglietto per la gara contro l’Inter e confermare il proprio posto usufruendo della apposita tariffa a loro riservata (dall’abbonamento sono infatti escluse le gare contro Inter, Juve e Milan). La promozione è però attiva solo online su Vivaticket. Infine, dalle 16 di domani partirà la vendita libera: biglietti disponibili all’Empoli Store, all’Unione Clubs Azzurri, nei punti vendita Vivaticket e online. Solo domani sarà possibile acquistarli alle biglietterie del Castellani sotto la tribuna laterale sud, aperte dalle 16 alle 19.30.