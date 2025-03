Il Como nel mirino. Oggi la ripresa. Fazzini tenta il recupero

Riprende stamani alle 11 al sussidiario del Castellani la preparazione dell’Empoli in vista della trasferta di sabato alle 15 a Como. Gara cruciale per la volata salvezza, da cui la squadra di D’Aversa dovrà necessariamente cercare di ottenere dei punti. Sarà una settimana chiave per capire chi riuscirà a recuperare e chi no degli infortunati. A parte Ismajli, già rientrato a Torino contro i granata e a riposo nel primo impegno della propria Nazionale, quelli più vicini a tornare nella lista dei disponibili sono Fazzini, Viti e Solbakken. Il primo già nei giorni scorsi ha effettuato parte dell’allenamento con la squadra e dovesse lavorare con maggior continuità da oggi fino a venerdì sarà tra i convocati a distanza di oltre due mesi dall’ultima apparizione (il 25 gennaio nell’1-1 casalingo col Bologna). Stesso discorso per il giovane difensore azzurro che non gioca dall’8 febbraio quando uscì al 28’ di Empoli-Milan (0-2 il finale) per un forte trauma al ginocchio sinistro. Tre e mezzo, invece, i mesi di assenza di Solbakken, che è finito sotto i ferri a causa di una lussazione alla spalla rimediata in allenamento nei giorni precedenti al match interno contro il Torino dello scorso 13 dicembre. Le loro condizioni saranno valutate comunque nelle prossime sedute, al pari di quelle di Maleh, alle prese con un problema al legamento collaterale del ginocchio sinistro, e Anjorin, che deve ancora smaltire il guaio muscolare accusato all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus a inizio febbraio. Più difficile, invece, che riesca a recuperare Zurkowski, ancora alle prese con un fastidio al ginocchio che non gli permette di allenarsi bene, mentre sta aumentando l’intensità del proprio lavoro Ebuehi. L’esterno nigeriano è già rientrato tra i convocati sia contro la Roma che contro il Torino, ma senza riassaporare ancora il campo. Del resto è normale che la sua condizione non fosse al top dopo essere stato fuori quasi un anno in seguito alla rottura del legamento crociato del ginocchio nella scorsa stagione. Al netto di tutte queste considerazioni, quindi, è ancora presto per abbozzare un’ipotesi di formazione per la sfida del Sinigaglia.

Si.Ci.