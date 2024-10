IL DATO. Dalla prima squadra al settore giovanile: gerarchie ribaltate nel derby dell’Arno

Il derby tra Empoli e Fiorentina è giovane visto che si disputa solo dal 1986 (quarti di Coppa Italia), ma nel corso degli anni la rivalità si è pian piano accentuata con i tifosi viola che hanno sempre più preso in considerazione "i cugini di campagna", uno dei principali sfottò nei confronti dei supporter azzurri diventato ben presto virale. Se fino a qualche anno fa, però, anche il campo rispecchiava il blasone delle due società, da un po’ di tempo a questa parte le gerarchie stanno un po’ mutando, anche grazie al settore giovanile dove capita ormai di frequente che ad avere la meglio negli scontri diretti siano i talenti di Monteboro. Anche la prima squadra comunque, dopo il pareggio a reti bianche di domenica scorsa, ha allungato a cinque la striscia di derby senza sconfitte: quattro pareggi e una vittoria. Addirittura emblematico legato al dato di quest’anno dove l’Empoli non ha perso nessuno dei tre derby stagionali già disputati, addirittura senza subire reti: allo 0-0 maturato in Serie A, si devono infatti aggiungere i successi per 3-0 dell’Under 18 di mister Sarlo e l’Under 17 guidata da Filippeschi. Il prossimo capitolo sarà l’ottavo di finale di Coppa Italia a inizio dicembre, mentre il 15 dello stesso mese toccherà a Under 16 e 15 sfidarsi, mentre per quello Primavera bisognerà attendere il 4 gennaio 2025.