Il dato. Infallibili su rigore. La serie non si ferma

Continua l’infallibilità dell’Empoli dal dischetto. Con quello realizzato domenica sera a Roma da Colombo, grazie al quale l’attaccante scuola Milan è diventato il primo italiano nato dal 2002 in poi a raggiungere quota 10 reti in Serie A, gli azzurri hanno segnato tutti e sei gli ultimi tiri dal dischetto che gli sono stati concessi. L’ultimo fu quello che Niang mise alle spalle di Okoye nella penultima giornata dello scorso campionato, illusorio vantaggio al 90’ in casa dell’Udinese che poi pareggiò all’ultimo minuto di recupero sempre dagli undici metri con Samardzic. Colombo sarà quindi il nuovo rigorista azzurro (dietro all’ex Monza Fazzini ed Esposito), con uno score di 3 rigori segnati su 4. L’unico fallito finora risale al 31 agosto 2022 in un Napoli-Lecce 1-1, parato dal portiere partenopeo Meret.