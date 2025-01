Il fortino azzurro contro i salentini. Il Lecce a caccia della prima vittoria al Castellani

Il confronto tra Empoli e Lecce al Carlo Castellani-Computer Gross Arena, dove domani alle 15 le due formazioni torneranno a sfidarsi per la 33esima volta nella loro storia, è già andato in scena 17 volte con gli azzurri imbattuti. Finora, infatti, i salentini non sono mai riusciti ad espugnare lo stadio di via delle Olimpiadi: 10 vittorie empolesi e 7 pareggi il bilancio dei precedenti in terra toscana. Lo scorso anno finì 1-1 con un rapido botta e risposta tra il 64’ e il 71’ che vide l’Empoli pareggiare grazie ad una autorete di Rafia il vantaggio giallorosso di Banda, entrambi tra l’altro assenti domani nelle fila del Lecce insieme a Berisha, Gaspar e Gallo (quest’ultimo si è fermato proprio ieri per un problema muscolare). L’ultima vittoria azzurra risale invece al 3 aprile 2023 quando un rigore di Ciccio Caputo (in foto) valse l’1-0 in favore della squadra allora allenata da Paolo Zanetti.

Il bilancio resta positivo per l’Empoli anche se consideriamo sia tutti i confronti diretti fin qui disputati (11 vittorie a 9), sia le sfide andate in scena soltanto in Serie A (4 successi a 2). Curiosamente le due squadre si sono affrontate in tutte e tre le categorie professionistiche con 3 vittorie azzurre in Serie C e 14 partite in B, fruttate 4 successi agli empolesi e 5 ai salentini. Anche D’Aversa, ex di turno insieme a Colombo, Maleh, Pezzella, Henderson e l’infortunato portiere Brancolini, ha un bilancio favorevole contro il Lecce. Oltre all’1-1 dell’andata al Via del Mare, infatti, il tecnico abruzzese vanta 2 vittorie nella stagione 2019-‘20 quando sedeva sulla panchina del Parma (2-0 al Tardini e 4-3 in Puglia).

Diverso invece il discorso per quanto riguarda gli incroci con Marco Giampaolo, l’altro grande ex, subentrato alla guida del Lecce proprio dopo il pareggio dell’andata con l’Empoli. Nei due precedenti della Serie A 2018-‘19 quando D’Aversa allenava il Parma e Giampaolo la Sampdoria, infatti, l’attuale tecnico azzurro non ha mai battuto il collega pareggiando 3-3 in casa e perdendo 2-0 al Marassi di Genova.