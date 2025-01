Il mercato azzurro in entrata non decolla. La priorità adesso è rinforzare l’attacco

di Simone CioniEMPOLII primi dodici giorni della finestra invernale di calciomercato, che si chiuderà il prossimo 2 febbraio, se ne sono andati e al momento sono quattro le operazioni concluse dall’Empoli, tutte in uscita: Belardinelli in prestito al Sud Tirol in B, Ekong a titolo definitivo al Malmö in Svezia per un milione di euro più il venti per cento sulla futura rivendita, Bacciardi della Primavera in prestito al Livorno in Serie D e Vallarelli sempre a titolo temporaneo al Giugliano in Serie C dopo i primi sei mesi passati al Trento. Adesso, però, la priorità è mettere a disposizione di D’Aversa nuovi elementi in attacco. In questo momento in rosa ci sono solo Esposito, Colombo, il classe 2006 Konatè e l’infortunato Solbakken. Possiamo aggiungerci anche Fazzini, ma sebbene per il momento il suo passaggio alla Lazio si sia arenato non è detto che si possa sbloccare nelle prossime settimane o che un’altra pretendente si faccia avanti. Di conseguenza sarebbero almeno due i ‘colpi’ necessari.

Il nome più caldo è quello di Shomurodov, attaccante uzbeko dotato di velocità, buona tecnica ma anche di una discreta capacità nel gioco aereo, che sta trovando poco spazio nella Roma. Sul 29enne giallorosso ci sarebbe anche il Cagliari, ma voci vicine alla Roma danno in vantaggio l’Empoli che avrebbe anche il gradimento del diretto interessato. L’altra pista su cui il direttore sportivo Gemmi ha avuto dei contatti è quella che porta a Dessers del Glasgow Rangers, che vorrebbe cedere l’ex Cremonese per poter finanziare un’altra importante operazione in entrata. Anche in questo caso la concorrenza maggiore arriva dal Cagliari, che già l’estate scorsa si era interessata al 30enne attaccante nigeriano con passaporto belga. Anche in questo caso parliamo di un calciatore in grado di fare sia la prima che la seconda punta, dotato di dinamismo ed intelligenza nei movimenti, oltre che un discreto fiuto del gol sebbene nelle ultime stagioni in Italia e Scozia avrebbe potuto finalizzare molto di più.

Dopo l’infortunio di Pellegri manca forse anche un elemento più strutturato fisicamente in grado di fare la ‘guerra’ contro le difese avversarie. In quest’ottica va inserito l’interessamento per un giocatore come Gennaro Borrelli, 24enne di 194 centimetri in forza al Brescia con cui quest’anno ha segnato solo 2 reti in B dopo le 9 dello scorso anno. Sull’ex Frosinone hanno fatto un sondaggio anche Genoa e Sampdoria. In difesa numericamente l’Empoli è tutto sommato apposto (Goglichidze, Ismajli, Viti, De Sciglio, Marianucci e Tosto oltre ai vari adattabili Pezzella e Cacace), anche se un altro centrale di esperienza potrebbe far comodo. Vediamo in tal senso quale sarà la decisione sullo svincolato Djidji, che negli ultimi dieci giorni si è allenato con la squadra.

Totalmente coperte le fasce, dove è in fase di recupero anche Ebuehi, l’altro reparto che necessiterebbe di un innesto è il centrocampo. Fuori per il resto della stagione Haas, con uno Zurkowski non ancora al meglio della condizione e in attesa di conoscere l’entità dell’infortunio di Anjorin (per altro finito nel mirino di Torino, Atalanta e Napoli) ad oggi D’Aversa può contare solo su Grassi, Henderson e Maleh. L’identikit porterebbe ad un profilo simile all’inglese, forte fisicamente ma anche tecnico e dallo spiccato senso per l’inserimento.