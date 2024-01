Il mercato. Ora si accelera per Zurkowski. Su Ranocchia è forte il Palermo

Piazzato il primo colpo, per il giovane difensore georgiano Saba Goglichidze manca solo l’ufficialità legata ai tempi tecnici per ricevere il transfer internazionale, ora l’Empoli proverà ad accelerare per il ritorno di Szymon Zurkowski. Il centrocampista polacco è sempre stato in cima alla lista per rinforzare la mediana sul settore di centro destra e la prossima settimana potrebbe essere già decisiva per una fumata bianca. Lo Spezia ha investito 3 milioni per acquistarlo dalla Fiorentina e vorrebbe monetizzare, mentre la società di Fabrizio Corsi proporrebbe un prestito oneroso con diritto di riscatto. La novità di questi giorni, però, è piuttosto il forte interessamento del Palermo per Filippo Ranocchia. Una situazione in cui il club azzurro di fatto non può che osservare, dato che il centrocampista è in prestito dalla Juventus. E i bianconeri, che hanno bisogno di monetizzare, sembrerebbero propensi ad accettare l’offerto del Palermo. Una partenza che, eventualmente, non dovrebbe però scombinare troppo i piani di mercato azzurri visto che in quel ruolo a Grassi può essere alternato Marin. Intanto è ufficiale il prestito agli sloveni del Domzale del portiere Stubljar.