Curiosità. Esposito, i fratelli del gol

Sebastiano Esposito, miglior marcatore azzurro in stagione, dopo sei reti in un mese e mezzo a cavallo tra la fine del 2024 e l’inizio del nuovo anno, è a secco di gol dallo scorso 19 gennaio a San Siro contro l’Inter. Tuttavia l’attaccante dell’Empoli è in vetta ad una particolare classifica stagionale a livello europeo di coppie gol. Si tratta di quelle formate da fratelli. Con 24 reti tra tutte le competizioni Sebastiano primeggia insieme al fratello Francesco Pio dello Spezia (ci sarebbe anche Salvatore, ma dovendo sceglierne due per equiparare la graduatoria, il capitano dello Spezia è quello che ha segnato meno dei tre): 10 Sebastiano e 14 Francesco Pio in Serie B.

Davanti a nomi noti come i fratelli Thuram a quota 19 (15 Marcus dell’Inter e 4 Khéphren della Juventus) o ancora gli inglesi Bellingham o gli spagnoli Williams rispettivamente con 16 (12 Jude con il Real Madrid e 4 per Jobe nella serie B inglese) e 15 gol (10 Inaki e 5 Nico entrambi con l’Athletic Bilbao). I due fratelli Esposito restano nella top-ten anche considerando le ultime tre stagioni, periodo in cui comandano Kylian e Ethan Mbappé con 141 gol. I due ragazzi di Castellamare di Stabbia stazionano al sesto posto insieme ai Bellingham con 66 reti.