Il mercato. Shomurodov in pole, ma c’è Kouame

I giorni passano ed è sempre più difficile che l’Empoli riesca a piazzare almeno un colpo di mercato prima della sfida di sabato col Bologna, con D’Aversa che dovrà quindi ancora una volta cercare di tirare fuori il massimo dalla rosa, alquanto ridotta, a sua disposizione. Il direttore sportivo Roberto Gemmi sta lavorando per rinforzare l’attacco e i nomi più caldi sembrano essere quelli di Shomurodov e Kouame. Per l’attaccante uzbeko della Roma la trattativa è ormai intavolata da diversi giorni ma resta ancora da trovare la quadra. Il club azzurro resta in vantaggio per assicurarsi le prestazioni di Shomurodov, che ha ricevuto anche un altro paio di offerte, ma nelle ultime ore il Venezia avrebbe provato ad inserirsi vista la possibile partenza di Pohjanpalo per Palermo.

Per quanto riguarda Kouame, invece, al momento non risulta sia partita una vera e propria trattativa. Negli ultimi giorni l’attaccante esterno viola è stato oggetto di voci che lo vedevano vicino al Torino, pronto a proporre uno scambio con Sanabria. L’operazione però non sembra decollare ed ecco quindi che in quest’ottica tornerebbe in gioco anche l’Empoli.