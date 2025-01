Il mercato. Shomurodov, per ora tutto tace. Il Torino vuole ancora Anjorin

Starebbero proseguendo i colloqui fra Roma ed Empoli per quanto riguarda la trattativa che vedrebbe l’attaccante giallorosso Shomurodov arrivare alla corte di D’Aversa. L’operazione dovrebbe essere impostata su un prestito fino a giugno con diritto di riscatto a determinate condizioni. Al momento, però, non è ancora stata trovata una quadra e da Roma fanno sapere che prima di ufficializzare la fumata bianca, la società capitolina intende trovare il sostituto. Insomma, non si preannuncia una soluzione a breve anche se nel calciomercato non si può mai sapere.

Nel frattempo, nonostante l’infortunio che lo terrà lontano dal campo per alcune settimane, Anjorin è sempre più un obiettivo del Torino. Il club granata sembra infatti intenzionato a bruciare la concorrenza di Atalanta, Napoli e Juventus cercando di acquisire ora a gennaio il cartellino del centrocampista inglese per poi lasciarlo comunque in prestito a Empoli fino al termine della stagione. Un’operazione a cui il presidente Cairo darebbe il valore di 7 milioni di euro, considerando una parte cash di 4 milioni più il prestito di Adrien Tameze, valutato 3 milioni. Il trentenne mediano francese, 12 presenze quest’anno ma impiegato per soli 45 minuti nelle ultime nove gare, avrebbe le caratteristiche giuste per inserirsi negli schemi di D’Aversa, ma 7 milioni sono lontani dalla cifra che immagina di incassare l’Empoli, non meno di 15 milioni di euro, visto anche che dovrà corrispondere il 50 per cento della futura vendita di Anjorin al Chelsea, da cui lo ha prelevato a zero la scorsa estate.

Intanto il Napoli è tornato ad informarsi su Ismajli, come alternativa a Danilo della Juventus (operazione che nelle ultime ore si è un po’ raffreddata). Al momento si tratta solo di qualche chiacchierata mentre offerte vere e proprie non ne sono arrivate. Dal lato azzurro, privarsi adesso del proprio leader difensivo sarebbe complicato, ma visto che ha il contratto in scadenza a giugno quando si potrà liberare a zero è chiaro che qualsiasi opzione verrebbe vagliata.

Si.Ci.