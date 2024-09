Il mercato. Shpendi ceduto in prestito. Sambia ha detto sì al fotofinish

L’ultimo giorno di mercato dell’Empoli è ruotato quasi tutto intorno allo scambio di Stojanovic per Sambia. L’operazione è infatti andata in porto proprio negli ultimi minuti utili, perché l’esterno francese in un primo momento non era convinto. Alla fine ogni incastro è andato al suo posto e sul gong il club azzurro ha potuto depositare in Lega il contratto del laterale destro classe 1996, che arriva in prestito secco. Sempre in prestito, poi, Stiven Shpendi ha raggiunto Chiorra e Guarino alla Carrarese in B con la prospettiva di trovare più spazio, mentre l’Empoli ha preso dal Pisa il centrocampista sloveno Miha Trdan (‘05).