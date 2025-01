Il mercato. Su Shomurodov arriva il Venezia. Ma Kouame adesso è più vicino

Nel calcio mercato si sa, quello che è valido un giorno non è detto che lo sia il giorno dopo. Un po’ quello che sta succedendo all’Empoli, alla ricerca urgente di un attaccante. Il club azzurro sembrava infatti in vantaggio sulla concorrenza per arrivare a Shomurodov della Roma, poi si è inserito prepotentemente il Venezia, che ha individuato nell’attaccante uzbeko il sostituto ideale di Pohjanpalo in procinto di passare al Palermo in Serie B. Il club lagunare sarebbe infatti disposto ad acquisirlo a titolo definitivo, soluzione preferita della Roma rispetto alla formula del prestito proposta dall’Empoli. Al contrario, invece, la società di Corsi sembra essere passata in vantaggio su Kouame della Fiorentina, per il quale fino a qualche giorno fa si era ipotizzato uno scambio con Sanabria del Torino. La trattativa però si è arenata sulle valutazioni dei due calciatori visto che viola e granata non si trovano d’accordo su quella fatta dal club di Cairo per il proprio attaccante. Fiorentina ed Empoli sarebbero invece d’accordo sul prestito di Kouame, anche se restano ancora da limare alcuni dettagli tra cui lo stipendio dell’attaccante ivoriano, che percepisce un milione e 700mila euro annui, fuori dalla portata dell’Empoli. Negli ultimi giorni di questa finestra di mercato potrebbe tornare ad aprirsi pure la trattativa per Fazzini alla Lazio.