Il mercato. Zurkowski è ufficiale. Ai dettagli per Cerri. Angori alla Reggiana

Stavolta nessun ripensamento dell’ultimo minuto ha impedito a Szymon Zurkowski di tornare a vestire la maglia dell’Empoli. Ieri sera, infatti, la società azzurra ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista polacco dallo Spezia, con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Zurkowski ritrova così Aurelio Andreazzoli, con cui nel 2021-’22 segnò 6 reti e fornì 3 assist, dimostrando di sposarsi al meglio con l’idea di gioco del tecnico di Massa. Zurkowski sarà quindi già a disposizione per la trasferta di Verona, dove dovrebbe tornare anche Bereszynski che ieri si è regolarmente allenato. L’idea della società, poi, sarebbe quella di mettere a disposizione dell’allenatore anche il nuovo centravanti, Alberto Cerri. La trattativa con il Como ha subito un leggero rallentamento a causa dell’inserimento del Genoa, ma dovrebbe comunque andare in porto dopo che saranno limati gli ultimi dettagli. Come la fumata bianca dovrebbe essere vicina anche per il passaggio di Ranocchia al Palermo. Inizialmente restio a scendere di categoria il centrocampista in prestito dalla Juve sembrerebbe aver aperto al club rosanero. Sempre in Serie B due società hanno chiesto informazioni su Ciccio Caputo, si tratta dello stesso Spezia e del Pisa, mentre la Reggiana si è assicurata le prestazioni di Samuele Angori. Il difensore classe 2003, 19 presenze impreziosite da 5 assist e un gol nel girone B di Lega Pro, è stato infatti richiamato dal Pontedera per essere girato agli emiliani fino a giugno.

Si.Ci.