Il muro azzurro resiste al Dall’Ara, l'Empoli resta imbattuto: 1-1 a Bologna

Bologna, 31 agosto 2024 – L’Empoli resta imbattuto: nella terza giornata del campionato di serie A, la formazione allenata da D’Aversa conquista un ottimo punto al “Dall’Ara”, fermando il Bologna sull’1-1. Azzurri con Goglichidze al posto di Walukiewicz; Solbakken vince il ballottaggio con Esposito. A centrocampo tocca a Grassi, con un’esclusione a sorpresa, quella di Maleh. Assenti gli ultimi arrivati De Sciglio, Anjorin e Sambia.

15 foto Bologna-Empoli 1-1, le immagini del match

Primo tempo di buona fattura, giocato, specie nel primo quarto d’ora, su ritmi decisamente alti. Bologna subito avanti: al 2’, al primo corner dell’incontro, Miranda trova Beukema sul primo palo: spizzata di quest’ultimo per l’accorrente Fabbian, che sottomisura insacca. Neppure un minuto e l’Empoli pareggia: Fazzini allarga sulla sinistra per Pezzella, che scende e crossa: come all’Olimpico contro la Roma, Gyasi, appostato sul secondo palo, mette dentro, stavolta col petto.

Al 35’, sul traversone dalla sinistra di Miranda, Vasquez è abile a fermare Castro dinnanzi alla linea di porta. Al 38’ occasionissima ospite: Pezzella scappa sull’out di sinistra, arriva al limite dell’area e serve un pallone splendido a Solbakken sul secondo palo: troppo morbido il tocco dell’avanti, Skorupski salva magistralmente la porta felsinea. Al 41’ è Orsolini a divorarsi il gol: approfittando di uno svarione della difesa toscana, si trova a tu per tu con Vasquez, ma non trova di meglio che sparare alle stelle col destro.

Ripresa meno divertente. Al 18’ classico cross di Miranda dalla sinistra, Orsolini colpisce di testa, ma non trova lo specchio di porta. Al 28’ bel sinistro di Orsolini dai 20 metri: il pallone è deviato in calcio d’angolo. L’Empoli reclama un calcio di rigore per fallo di Beukema su Pellegri: ma né Marinelli né il Var lo ritengono tale. Al 45’ deviazione di testa da pochi passi di Dallinga, ma nessun problema per Vasquez. Al 50’ tentativo di testa di Beukema, ma il portiere empolese non si fa sorprendere. Finisce con autorevolezza l’Empoli: punto numero 5 meritato.

BOLOGNA – EMPOLI 1-1, IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumi (37’ st Urbanski), Beukema, Miranda; Freuler, Moro (9’ st Aebischer); Orsolini (37’ st De Silvestri), Fabbian (20’ st Dallinga), Karlsson (9’ st Odgaard); Castro. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Holm, Ilic, Corazza, Lykogiannis, Pobega, Iling-Junior. Allenatore: Italiano.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi (16’ st Maleh), Henderson, Pezzella (27’ st Cacace); Fazzini (22’ st Haas), Solbakken (22’ st Pellegri); Colombo (16’ st Esposito). A disposizione: Seghetti, Brancolini, Marianucci, Sazonov, Ekong. Allenatore: Sullo (D’Aversa è squalificato).

ARBITRO: Marinelli di Tivoli.

MARCATORI: 2’ Fabbian, 3’ pt Gyasi.

NOTE: pomeriggio sereno. Ammoniti: Pezzella, Henderson. Angoli: 5-3. Recupero: 5’, 6’.

Gianluca Barni