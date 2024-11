Il personaggio. Esposito cuore d’oro. Finanzia il campo per il suo paese

La carriera di Sebastiano Esposito nel calcio che conta potrebbe subire una decisa accelerata quest’anno: se lo augura anche l’Empoli, dove l’attaccante di proprietà dell’Inter sta facendo vedere di poter stare anche in Serie A, ma il classe 2002 di Castellamare di Stabia (Na) non ha dimenticato le proprie origini. Insieme ai fratelli Salvatore (2000) e Francesco Pio (2005), entrambi giocatori dello Spezia, hanno infatti deciso di rifare interamente a proprie spese il campetto dove sono cresciuti da piccoli nel quartiere Cicerone. L’impianto era ormai obsoleto e durante l’ultima sosta del campionato per gli impegni della Nazionale dello scorso mese, Sebastiano e Salvatore sono scesi al proprio paese dove hanno partecipato in prima persona, insieme al padre Agostino e ad altri familiari, alla rimozione del manto in erba sintetica ormai usurata, da sostituire con un nuovo tappeto. La ristrutturazione si è completata e lunedì prossimo, dopo la partita di Serie B tra Juve Stabia e Spezia sarà inaugurato il nuovo campo, un regalo degli Esposito a tutta la comunità. Il fratello maggiore sarà presente, il minore dovrebbe essere impegnato con l’Under 21, Sebastiano deve ancora valutare visto che sta recuperando da un infortunio.

Si.Ci.