Impegni internazionali. Sosta di campionato in nazionale. Ecco gli otto azzurri convocati

Sono 8 gli azzurri che durante la sosta del campionato saranno impegnati con le proprie Nazionali. Ismajli è stato chiamato dal Ct dell’Albania per le sfide di Nations League con Repubblica Ceca (11 ottobre a Praga) e Georgia (14 ottobre a Tbilisi), dove incrocerà il compagno Goglichidze, che venerdì prossimo sarà invece a Poznan in Polonia contro l’Ucraina. L’esterno mancino Cacace disputerà invece con la sua Nuova Zelanda una gara valida per le qualificazioni al Mondiale 2026 contro Tahiti (11 ottobre) e un’amichevole contro la Malesia (14 ottobre). Fazzini e Viti sono poi stati chiamati per l’ultima sfida di qualificazione alla fase finale dell’Europeo Under 21 di Slovacchia 2025 contro l’Irlanda in programma martedì 15 ottobre a Trieste. Infine, Ekong sarà con la Svezia Under 21 per le ultime due gare di qualificazione a Euro2025 contro Georgia (10 ottobre) e Olanda (14 ottobre); mentre Konate e Tosto sono stati convocati con le selezioni minori italiane. Il primo con l’Under 20 impegnata in Elite League contro Inghilterra (10 ottobre) e Portogallo (14 ottobre) e il figlio d’arte con l’Under 19 per una doppia amichevole contro il Galles (10 e 13 ottobre).