In arrivo una trasferta storicamente insidiosa. 14 precedenti, una sola vittoria: trend da invertire

Il Via del Mare di Lecce è un altro campo storicamente ostico per l’Empoli, che in 14 precedenti in casa dei salentini ha vinto soltanto in una circostanza, ossia l’8 febbraio 2006: anche in quel caso fu una partita in notturna come quella di domani, terminata con il risultato di 2-1 grazie alle reti di Almiron e Tavano nel primo tempo (inutile all’80’ il rigore trasformato da Ledesma, che accorciò le distanze). Dopo quella vittoria sono arrivati soltanto 5 pareggi, di cui l’ultimo il 28 agosto nella Serie A 2022-‘23 per 1-1 (Parisi aprì le marcature a metà primo tempo per l’Empoli e Strefezza pareggiò il conto per i salentini nella ripresa). L’anno scorso, invece, in una partita condizionata dall’episodio del gol di Cancellieri annullato in avvio perché ad inizio azione Caprile sembrò prendere con le mani il pallone fuori dalla propria area di rigore (nonostante nessuna immagine del Var avesse dato tale certezza, l’arbitro fu comunque richiamato a verificare l’accaduto), ebbe la meglio il Lecce per 1-0 con una rete praticamente a tempo scaduto di Sansone. Il primo incrocio risale invece alla lontana Serie B del 1947-‘48, a Empoli, con gli allora ragazzi di Piero Andreoli che si imposero per 3-1 in rimonta grazie alla doppietta di Galeotti intervallata dal centro di Ulivieri. Complessivamente il bilancio è tuttavia abbastanza in equilibrio con il Lecce che vanta un successo in più degli azzurri (9 contro 8) a fronte di ben 11 pareggi, con 40 reti segnate dall’Empoli e 36 leccesi.