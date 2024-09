Empoli-Juventus: Koopmeiners e Douglas Luiz titolari. Probabili formazioni, orario e dove vederla

Empoli, 13 settembre 2024 – Allo stadio Castellani Computer Gross Arena si affrontano due delle sei formazioni ancora imbattute. L’Empoli di Roberto D’Aversa si trova davanti una Juventus che non ha subito gol nelle prime tre giornate. I bianconeri potrebbero proseguire la striscia di "clean sheet", ma dovranno affrontare un avversario con uno stile di gioco ben diverso. Quella di Thiago Motta è la squadra con più sequenze di passaggi terminate con un tiro o un tocco in area (15), mentre i toscani sono gli unici a non averne ancora completata alcuna. La Vecchia Signora ha concesso appena due tiri nello specchio finora ed è la formazione con la miglior percentuale realizzativa (20.7%) di tutta la serie A.

I precedenti

Empoli e Juventus hanno pareggiato l’ultima sfida di campionato (1-1 all’Allianz Stadium lo scorso 27 gennaio); soltanto una volta i toscani sono rimasti imbattuti in due match di fila contro i bianconeri in serie A: nel 1998/99 (1V, 1N). Madama è la squadra contro la quale l’Empoli non ha trovato il gol per più partite in serie A: 18, sulle 30 totali, delle quali otto in casa, compresa l’ultima al Carlo Castellani-Gross Arena, del 3 settembre 2023 (2-0 per i bianconeri). La Vecchia Signora ha perso due delle ultime sei sfide (3V, 1N) di campionato contro l’Empoli: tante sconfitte quante quelle subite dai bianconeri in tutte le precedenti 24 (19V, 3N) disputate contro gli azzurri in serie A. Contro la Juventus, l’Empoli ha perso 22 partite e subito 61 gol in serie A: in entrambi i casi, meno soltanto che contro la Roma (23 ko e 65 reti) e l’Inter (25 sconfitte e 66 gol al passivo). In generale, tra le squadre affrontate almeno cinque volte nel torneo, solo contro l’Inter gli azzurri hanno registrato una percentuale di passi falsi (78%) superiore a quella contro i piemontesi (73%). La Juventus ha vinto tutte le ultime quattro sfide giocate in serie A contro l’Empoli, tenendo la porta inviolata in ognuna di queste, dopo la sosta per la Nazionale (8-0 il punteggio complessivo nel parziale); l’unico successo dei toscani contro i bianconeri in massima serie dopo la pausa per gli azzurri risale all’aprile 1999 (1-0 in casa).

Le dichiarazioni di D'Aversa

Questo il commento di mister D'Aversa alla vigilia del match. "Affrontiamo la Juventus, non c’è bisogno di placare l’entusiasmo. I ragazzi lavorano duramente dal primo giorno di ritiro per cui quando i risultati combaciano col lavoro è giusto che ci sia entusiasmo. L’entusiasmo ci deve essere a prescindere ma non possiamo essere presuntuosi, sappiamo delle difficoltà della partita ma è anche bello affrontare questo tipo di gare in uno stadio esaurito. Considerando i giocatori in nazionale si è lavorato in maniera differenziata perché ognuno con il suo percorso arrivi alla migliore condizione di forma. La Juventus di Thiago Motta? Sono poche le partite che Thiago Motta ha fatto, il primo dato è che non ha ancora subito gol. Significa che lavora bene. A Bologna - afferma il tecnico dei toscani - ha fatto un percorso molto importante, è un allenatore molto bravo e preparato: le sue squadre sono complete sia in fase difensiva che offensiva. Nello studiare le partite di quest’anno hanno avuto un’attitudine in fase difensiva ma non è detto che sia così anche domani, noi dobbiamo essere pronti ad affrontare una Juventus più aggressiva oppure molto brava a difendere e ripartire con giocatori di gamba, oltre ad avere qualità nei singoli. Per ottenere un risultato positivo, da parte nostra non ci deve essere margine di errore sia quando si difende che quando si hanno occasioni da gol".

Le parole di Thiago Motta

"La squadra si è allenata molto bene in queste due settimane di sosta, sono felice perché abbiamo nuovamente quasi tutta la rosa a disposizione - il pensiero di Thiago Motta in conferenza stampa - Sono felice anche per i giocatori che sono andati in Nazionale perché hanno vissuto delle belle esperienze, diverse da quelle che si vivono con il club. Contro l'Empoli ci attende una gara difficile, seria. Sappiamo che inizierà un periodo intenso, ma la nostra attenzione è tutta rivolta alla partita di domani. L'Empoli è una buona squadra, è in buona condizione e va rispettata come tutte le avversarie che abbiamo affrontato fino a questo momento. La squadra di D'Aversa - prosegue l'ex Bologna - si difende molto bassa, ma ha qualità e velocità in ripartenza e abbiamo visto che hanno creato diversi problemi alle squadre che hanno già affrontato. Giocheremo con grande concentrazione e impegno per tornare a Torino con l'intera posta in palio. Tutti i giocatori a disposizione sono in buona condizione. Chi è rientrato dalle Nazionali ha giocato e nel caso specifico di Nico Gonzalez ha anche segnato. Danilo sta bene, è un giocatore importante per noi. Con il Brasile ha giocato da terzino, un po' bloccato, con compiti di impostazione quasi da difensore centrale. Io lo schiererò dove riterrò più opportuno in base all'avversaria che affronteremo. Su Adzic le sensazioni sono positive, in settimana abbiamo svolto un test e lui ha risposto nel migliore dei modi. Vlahovic? Tutta la squadra deve mettere Dusan nelle condizioni ideali per rendere al meglio, ma anche lui sa che deve mettersi a disposizione della squadra. Si sta allenando molto bene e arriva al Training Center sempre con grande entusiasmo ed è un fattore positivo perché è uno stimolo in più per i suoi compagni".

Le probabili formazioni

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, Solbakken; Colombo. All. D'Aversa.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Bremer, Cabal; Locatelli, Douglas Luiz; Cambiaso, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

La designazione arbitrale

Sarà l'arbitro Marco Di Bello a dirigere Empoli-Juventus. Di Bello sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi e Scarpa, mentre il quarto ufficiale sarà Tremolada. Al VAR ci sarà Massa, mentre per l’AVAR è stato designato Guida.

Orario e dove vedere la sfida

Empoli-Juventus è in calendario per sabato 14 settembre, con calcio d'inizio fissato alle 18. La partita verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per seguirla in tv, oltre all'abbonamento alla piattaforma, è necessario essere muniti di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure si dovrà collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X. Sarà possibile seguire il match anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Dazn.

