La curiosità. Un gemellaggio lungo 40 anni. Sugli spalti rispetto e correttezza

"Empoli e Parma alè alè". Al di là di quale sarà il risultato finale dello scontro diretto di domenica prossima alle 12.30 al Tardini tra azzurri e ducali, una cosa è certa. Nelle due curve risuonerà sicuramente all’unisono questo coro, testimonianza di un solido gemellaggio tra le due tifoserie che va ormai avanti da 40 anni. Era il lontano 25 novembre del 1984, infatti, quando nacque il rapporto di amicizia tra i sostenitori empolesi e quelli emiliani dopo la gara di andata della stagione di Serie B 1984-‘85. Il match si disputava al Tardini di Parma in una fitta nebbia che non pregiudicò il regolare svolgimento della gara ma di fatto impedì molto la visuale ai tifosi sugli spalti. Tant’è che i supporter azzurri non si accorsero del gol segnato in avvio di ripresa da Gianfranco Cinello che valse il successo della squadra allenata da Vincenzo Guerini. Al termine della partita, poi, comunque soddisfatti per quello che secondo loro era un pareggio a reti bianche i tifosi empolesi vennero avvicinati fuori dallo stadio da quelli ducali che vollero complimentarsi per la prestazione e la vittoria dell’Empoli.

Dopo un primo momento di totale incredulità la gioia azzurra fu così doppia: in primis per una vittoria ‘inaspettata’ e in secondo luogo per il bellissimo gesto della tifoseria parmense, che dimostrò coraggio e rispetto nel volersi congratulare con gli avversari. In realtà, poi, il gemellaggio fu reso ufficiale soltanto nella stagione 1988-‘89, ma da allora nonostante un periodo di ‘silenzio’ nei primi anni novanta dettato sia dal fatto che le due squadre non disputavano la stessa categoria sia dal ricambio generazione all’interno dei rispettivi gruppi ultras, questa profonda amicizia è proseguita ben salda fino ad i giorni nostri e rappresenta sicuramente uno dei gemellaggi più longevi nel panorama calcistico italiano. Domenica, quindi, dopo oltre cinque anni di mancati ‘incroci’, l’ultima sfida tra Empoli e Parma risale infatti al 2 marzo 2019, le due tifoserie potranno finalmente ritrovarsi.

Si.Ci.