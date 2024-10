La curiosità. Vasquez, Ismajli Viti e Gyasi sono gli stacanovisti del campo

Alla ripresa del campionato dopo la sosta per gli impegni della Nazionale sono ancora 29 i giocatori che non hanno saltato nemmeno un minuto di questa stagione e sette di loro saranno in campo domenica alle 12.30 al Carlo Castellani-Computer Gross Arena in Empoli-Napoli. Quattro sono calciatori azzurri. Si tratta del portiere colombiano Vasquez, dei due difensori Ismajli e Viti e dell’esterno destro Gyasi. Quattro elementi a cui finora D’Aversa non ha mai rinunciato e che quasi sicuramente saranno schierati anche nella sfida contro i partenopei. L’unico ancora in forse è il prodotto del vivaio di Monteboro Viti, alle prese con un problema alla schiena che la scorsa settimana lo ha costretto anche a rientrare anzi tempo dal ritiro della Nazionale Under 21. In tal senso saranno decisivi gli ultimi due allenamenti a porte chiuse di oggi e domani.

In casa Napoli, invece, i tre a cui Conte non ha finora mai rinunciato neanche per un minuto sono il capitano Di Lorenzo, il centrocampista Anguissa e il difensore Rrahmani. Anche loro tre, salvo sorprese, saranno tutti in campo domenica all’ora di pranzo sebbene Conte debba valutarne le condizioni al rientro dalle Nazionali. Difficilmente, però, il tecnico salentino si priverà di loro tanto più che sia Di Lorenzo che Rrahmani arrivano dopo gol importanti con le proprie selezioni. Il capitano ha segnato addirittura una doppietta con l’Italia contro Israele e il centrale ha firmato il primo dei 3 gol rifilati dal suo Kosovo al Cipro.