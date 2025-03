La Real Cerretese è promossa. Raggiunto il sogno Eccellenza

Un normale mercoledì di allenamento si è trasformato in una serata di grande festa. È successo alla Real Cerretese, capolista del girone A di Promozione con 8 punti di vantaggio sul San Giuliano a due gare dalla fine, ma con i pisani che avevano una gara in meno. I biancoverdi iniziano l’allenamento in vista della gara interna di domenica prossima col Monsummano mentre la principale rivale scende in campo a Forte dei Marmi nel recupero, con l’obbligo di vincere.

"Abbiamo cominciato l’allenamento sapendo che il Forte dei Marmi era in vantaggio e con la testa inevitabilmente in Versilia è stata una seduta un po’ anomala – racconta mister Andrea Petroni –. Poi durante la partitella finale è arrivata la notizia del ko del San Giuliano ed è partita la festa. Mi era capitato già di vincere un campionato con due giornate di anticipo, ma mai senza giocare".

Un vero trionfo quello dei ‘medicei’, che negli ultimi tre anni sono andati sempre in crescendo fino al ritorno in Eccellenza a distanza di 20 anni dall’ultima volta, dopo essere ripartiti dalla Terza Categoria e senza mai retrocedere sotto la gestione Palatresi. "In un campionato molto più competitivo dello scorso anno abbiamo vinto grazie alla nostra continuità e alla grande tenuta difensiva – conclude Petroni –. Onoreremo comunque il campionato, cercando di mantenere l’imbattibilità casalinga col Monsummano".

Simone Cioni