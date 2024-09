La sfida tra i due allenatori. D’Aversa torna in panchina. Nicola, pochi dubbi

A quasi 4 mesi di distanza da quel 26 maggio in cui ha legato per sempre il suo nome alla storia dell’Empoli, portando il club azzurro alla storica terza salvezza consecutiva in A, domani Davide Nicola affronterà per la prima volta il club di Corsi da ex sulla panchina del Cagliari, dopo la separazione di quest’estate. Il tecnico torinese sarà in buona compagna, visto che saranno in campo anche tutti e tre gli altri ex: Luperto in difesa, Marin nel cuore del centrocampo e Piccoli in attacco. Del resto Nicola ne ha fatto fin da subito la spina dorsale della propria squadra, non rinunciandoci mai: come a Empoli Luperto ha giocato finora tutti i 360 minuti disponibili, ma anche Marin e Piccoli ne hanno saltati rispettivamente soltanto 13 e 33. Rispetto al collega D’Aversa, che sarà per la prima volta sulla panchina azzurra dopo aver scontato la squalifica di quattro turni, Nicola può contare su una rosa praticamente al completo. L’unico indisponibile, infatti, resta il giovane mediano Prati alle prese con un infortunio alla caviglia.

A livello di scelte, però, così come D’Aversa anche il tecnico del Cagliari dovrebbe confermare di fatto l’undici che, sotto il piano della prestazione, almeno per un’ora ha fatto bene anche contro il Napoli. L’unico ballottaggio è sulla corsia destra con Zortea che insidia Azzi. Da vedere, semmai il modulo, che in base alla posizione di partenza di Gaetano potrebbe essere anche un più puro 3-5-2 piuttosto che il 3-4-2-1 visto contro i partenopei.