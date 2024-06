LA SODDISFAZIONE. I migliori Under 23. C’è anche Caprile tra i big d’Europa

Il giocatore rientrerà al Napoli per fine prestito e, come ha sottolineato recentemente il suo agente, è pronto a giocarsi le proprie chance nel club partenopeo. Questo grazie anche all’ottima stagione disputa con l’Empoli, dove ha contribuito in maniera sostanziale allo storico traguardo della terza salvezza consecutiva in Serie A. A confermare la bontà delle prestazioni azzurre del portiere ex Bari è arrivata anche una classifica speciale redatta dal portale whoscored, che ha individuato i migliori Under 23 dei cinque principali campionati europei. Ebbene a Caprile è stata affidata la difesa dei pali. Un undici che vede protagonisti giocatori del calibro di Bellingham, fresco di doppietta Liga-Champions League con il Real Madrid, Wirts (talento del Bayer Leverkusen dei record), Musiala (già da un paio d’anni tra i titolari del Bayern Monaco), Saka (bomber dell’Arsenal) e Xavi Simons (esploso quest’anno con il Lipsia). Caprile non è comunque l’unico italiano visto che in difesa è stato inserito anche Calafiori, autore di un campionato monstre nella sorpresa Bologna di Thiago Motta. Tornando a Caprile, dopo aver saltato la prima parte di stagione per infortunio, si è ripreso i gradi di titolare sciorinando una serie di grandi parate che in alcune partite sono state determinanti per portare a casa dei punti, vedi la trasferta di Cagliari dove ha parato anche un rigore.