L’agente Ancillotti e le voci di mercato: "Per Fazzini è forte l’interesse del Milan"

di Simone Cioni

EMPOLI

La ripresa del campionato si avvicina con l’Empoli protagonista di uno dei due posticipi della tredicesima giornata in programma lunedì, quello delle 18.30 al Carlo Castellani-Computer Gross Arena contro l’Udinese. Intanto, però, ne approfittiamo per fare un bilancio di questo primo scorcio di stagione azzurro con l’agente sportivo Coni, Stefano Ancillotti.

Ancillotti, sorpreso da questa prima parte di stagione dell’Empoli?

"Sinceramente non me l’aspettavo, ma devo dire che quanto fatto finora è ampiamente meritato perché D’Aversa e tutto il suo staff stanno davvero lavorando bene".

Quale è secondo lei la vera sorpresa del mercato estivo?

"Il giocatore che finora mi ha stupito di più è Anjorin. Onestamente non lo conoscevo, ma l’ho visto giocare ed è veramente un prospetto di categoria, uno che può fare la differenza". Per non parlare di Vasquez, che conferma come negli ultimi anni la società abbia avuto grande fiuto per i portieri...

"Portieri, non ci dimentichiamo, che hanno anche potuto contare su degli ottimi preparatori. Tornando a Vasquez sono d’accordo, è un giovane in rampa di lancio che ha trovato l’ambiente giusto per poter esprimere al meglio le sue potenzialità".

Così come è stata un’ottima mossa tenere e valorizzare giovani quali Marianucci, Tosto e Seghetti...

"Concordo, nella partita di Coppa Italia a Torino hanno dimostrato di essere giovani interessanti".

Finora sono diversi i giocatori a essersi messi in mostra, Fazzini, Ismajli e Goglichidze saranno probabilmente i prossimi gioielli a partire?

"Per quanto riguarda il giovane difensore georgiano, altra bellissima rivelazione di questa stagione, credo che possa ancora crescere molto a Empoli, mentre per gli altri due è indubbio che siano i calciatori più ricercati e se non a gennaio penso che alla prossima seduta estiva di mercato partiranno sicuramente. Su Fazzini c’è forte l’interesse del Milan, mentre il centrale albanese è un pallino del diesse Manna del Napoli. Quello che posso dire è che per Fazzini è stato fissato un prezzo non inferiore ai 13/14 milioni di euro e anche per Ismajli si parla di cifre di un certo peso. Insomma altre due importanti plusvalenze per la società".

Visto che lei segue molto il mercato giovanile, quali sono i ragazzi più interessanti del vivaio azzurro?

"Intanto, sotto questo aspetto l’Empoli è una delle migliori società a livello nazionale, ma mi sembra ingeneroso fare dei nomi anche per rispetto del grande lavoro che tutti gli staff stanno facendo al centro sportivo di Monteboro. Quello che posso dire è che è molto interessante la ‘nidiata’ dei classe 2008 così come la squadra di Tonelli che in campionato sta tenendo a grande distanza realtà come Fiorentina e Roma. Insomma, la società azzurra sta continuando a fare un grande lavoro sui giovani".

Alla ripresa arriva l’Udinese, l’altra grande sorpresa di questa stagione insieme all’Empoli...

"Sì, sta facendo molto bene, ha molti giocatori nel giro delle Nazionali e un attacco forte con Davis e Lucca che probabilmente lunedì faranno una staffetta".