L’AVVERSARIO. In 3mila dalla Liguria. E occhio a Pinamonti

Quello che arriverà domani alle 15 al Carlo Castellani-Computer Gross Arena sarà un Genoa reduce dalla prima sconfitta dell’era Vieira, dopo una vittoria e tre pari, patita in casa col Napoli dopo aver per lunghi tratti messo però in difficoltà la squadra di Conte. Con Vieira in panchina i rossoblu sono più solidi (0,8 reti di media a partita contro l’1,8 di Gilardino) e domani saranno seguiti da oltre tremila tifosi. Per la sfida di Empoli dovrebbero tornare tra i disponibili pure l’attaccante Ekhator e il difensore De Winter, ex di turno insieme a bomber Pinamonti. Ancora assenti invece Messias e Malinovskyi (stagione finita).