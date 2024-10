Le curiosità. Tanti gli ex illustri al Castellani. Vasquez e Ismajli da record

Tanti gli ex che oggi tornano al Castellani con la maglia dell’Inter. Si tratta di Dimarco, decisivo l’anno scorso, Frattesi, Asllani e Zielinski. Mancherà in casa Empoli Esposito, talento cresciuto nel vivaio nerazzurro prima di debuttare in A con i meneghini durante la gestione Conte. Tra le varie curiosità di questo match, a testimonianza della montagna da scalare che attende la squadra di D’Aversa, c’è il fatto che nessun componente della rosa azzurra ha finora mai segnato all’Inter. A questo si somma il dato che l’Empoli è una delle uniche due squadre dei cinque principali campionati europei a non aver ancora segnato in casa (l’altra sono i tedeschi del St. Pauli). Dall’altro lato, sempre considerando i cinque top campionati europei, con tre gare senza reti al passivo l’Empoli è anche la squadra dopo la Juve (quattro gare) ad aver mantenuto più volte la porta inviolata davanti al proprio pubblico con Vasquez che in A ha davanti solo Di Gregorio della Juve (5 contro 4) per numero di partite concluse senza incassare reti. Ismajli è il giocatore che ha registrato più respinte difensive, 85 (35 in più di qualsiasi altro) di cui 41 di testa (altro record).