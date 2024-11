LE INIZIATIVE. Empoli For Charity: due aste benefiche

Alla ripresa del campionato manca ormai poco e la gara Empoli-Udinese di lunedì prossimo sarà anche l’occasione per vivere un’esperienza unica grazie a due aste benefiche della Onlus azzurra Empoli For Charity. La prima permetterà ad una bambina di scendere in campo tenendo per mano uno tra i calciatori titolari. Insieme al suo accompagnatore potrà poi prendere parte a un tour esclusivo dello stadio, assistere all’arrivo delle due squadre e vivere l’emozione del bordo-campo. Il vincitore potrà poi accomodarsi in Poltrona, potendo inoltre accedere all’esclusiva area hospitality a loro disposizione, dove poter passare i momenti del pre-gara e dell’intervallo. La seconda asta metterà invece in palio due biglietti di Poltrona per assistere al match. Anche in questo caso i vincitori potranno prendere parte al tour, vivere l’emozione del bordo-campo e avere a disposizione un’area hospitality dove poter passare il pre-gara e l’intervallo.