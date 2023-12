Le pagelle. Cambiaghi è vivace. Maldini evanescente La squadra di Andreazzoli offre una prestazione ordinata, con Walukiewicz e Luperto che si fanno trovare pronti in difesa. Kovalenko e Maldini non incidono, mentre Cambiaghi è il più dinamico in avanti. Ismajli entra concentrato e reattivo. Il cambio di Andreazzoli è emblematico di come voglia evitare di perdere.