Le trattative. Il Besiktas piomba su Ismajli

È già ufficiale il primo movimento di mercato dell’Empoli. È in uscita e non si tratta di uno dei big, ma è pur sempre un operazione conclusa. Dopo essere appena tornato da un prestito di 6 mesi al Domzale in Slovenia (17 gare nella massima categoria), il giovane portiere sloveno Lovro Štubljar (19 anni) sarà infatti nuovamente girato in patria al Celje con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto in favore del club azzurro. Intanto Ardian Ismajli, in vacanza dopo aver partecipato a Euro2024 con l’Albania, è entrato nel mirino del Besiktas. Nei prossimi giorni le due parti si dovrebbero incontrare con l’Empoli che valuterà l’eventuale offerta, sebbene al momento Ismajli faccia parte del progetto azzurro. Infine, in ottica entrate il club del presidente Fabrizio Corsi sta seguendo Alexander Jallow, terzino sinistro classe 1998 del Brescia con cui ha recentemente prolungato il suo contratto fino al 2026. Il presidente delle Rondinelle Cellino per ora ha chiuso la porta, dopo le 25 presenze e 2 reti nell’ultima stagione cadetta dell’esterno svedese sul quale si starebbe muovendo anche l’Udinese.