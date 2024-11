L’INFORTUNIO. Fazzini, che tegola. Lesione alla coscia. Salterà almeno altre due gare

Lesione di medio-basso grado del capo lungo del bicipite femorale della coscia sinistra. Questo il verdetto degli esami strumentali a cui si è sottoposto ieri Jacopo Fazzini, dopo l’infortunio che lo ha fermato alla vigilia della sfida contro il Como. Un responso che probabilmente priverà D’Aversa del suo talento per almeno un mese. Per fortuna dopo la trasferta di Lecce c’è la sosta per gli impegni della Nazionale, ma sarà difficile che il fantasista viareggino possa recuperare per la sfida casalinga contro l’Udinese di lunedì 25 novembre. Più realistico parlare della trasferta a San Siro contro il Milan di sabato 30 novembre o della successiva a Verona di domenica 8 dicembre. Intanto ieri mattina la squadra è tornata subito in campo al sussidiario con una seduta defaticante, mentre oggi e domani mattina inizierà a preparare più nel dettaglio la trasferta di Lecce. Un altro scontro diretto in cui fare risultato sarebbe un capolavoro. Dopo 11 giornate l’Empoli è undicesimo con 14 punti, 1,27 di media a partita, e 6 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione oltre a 9 squadre alle spalle. La stessa posizione del 2022-23, ma con 3 punti in più e un vantaggio sulla terzultima maggiore di un punto. Un bilancio quasi in linea invece con il 2021-22 quando i punti dopo 11 giornate furono 15 per un ottavo posto a più 7 sulla zona ‘calda’.