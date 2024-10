L’iniziativa. Calcio e legalità. Il capitano in campo

"Iniziative come questa sono di grande importanza". Queste le prime parole del capitano dell’Empoli Alberto Grassi a margine della tappa empolese dell’Integrity Tour, iniziativa giunta alla decima edizione e promossa da Lega Serie A, Sportradar e Istituto per il Credito Sportivo e Culturale per rafforzare la cultura della legalità nel mondo del calcio e a diffondere i veri valori dello sport. L’incontro si è svolto ieri al Centro Sportivo di Monteboro con la Prima Squadra e, a seguire, con le formazioni Primavera, Under 18 e Under 17 coinvolgendo calciatori, allenatori e dirigenti. Obiettivo? Educare e formare tutti gli atleti, dai più giovani ai più esperti, sulla gravità del fenomeno del match fixing, per combattere le frodi sportive e garantire il regolare svolgimento delle competizioni.