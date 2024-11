L’intervista. "Ho tanta voglia di giocare. Ma chi decide è solo il mister»

Mai titolare finora, ad eccezione della gara di Coppa Italia col Torino che ha giocato per intero, e in campo per soli 53 minuti in Serie A, potrebbe essere arrivato anche il momento della prima titolarità in campionato per Mattia De Sciglio, subentrato subito dopo l’intervallo nella gara di mercoledì scorso con l’Inter. Lunedì prossimo contro il Como, infatti, oltre al lungo degente Sazonov non ci sarà nemmeno lo squalificato Goglichidze, espulso proprio contro i nerazzurri, e l’ex Juventus è sicuramente in ballottaggio per una maglia insieme a Marianucci. Visto il momento, però, D’Aversa alla fine potrebbe scegliere la sua esperienza e di certo, lui scalpita come ha sottolineato in sala stampa dopo la gara contro l’Inter. "Ho tanta voglia di giocare, ma io come ho già detto al mister do la mia disponibilità, poi le scelte le fa lui". De Sciglio ha poi anche un pensiero per il giovane compagno georgiano. "Saba è il primo a essere dispiaciuto per l’espulsione anche perché non è stato un fallo intenzionale, ma purtroppo nel calcio di ora sono falli che vengono puniti con il cartellino rosso – ha spiegato il difensore azzurro –. Possono capitare, ma allo stesso tempo non deve diventare un alibi essere rimasti in dieci anche perché su un paio di gol potevamo fare meglio". De Sciglio si è poi soffermato sul margine di crescita che ha la squadra e su questi suoi primi mesi a Empoli. "Il margine di crescita c’è, raccogliamo forse meno di quello che creiamo in fase realizzativa – ha fatto notare –. Possiamo migliorare molto su questo aspetto. Per quanto mi riguarda ho percepito subito l’importanza che mi è stata data qui, l’essere visto come un punto di riferimento per l’esperienza che ho. Sono molto contento e mi trovo bene". Da un punto di vista fisico, dopo le prime settimana in cui ha dovuto lavorare sodo per arrivare a una buona condizione atletica, adesso De Sciglio ha dimostrato di stare bene e lunedì prossimo contro il Como la sua esperienza e la sua intelligenza tattica potrebbero rivelarsi decisive.

Si.Ci.