Memorial Assane Niang: Torneo di Calcio per Pulcini e Primi Calci a Ponte a Elsa

Lo scorso novembre, a soli 22 anni, dopo una serata trascorsa con gli amici Assane Niang se ne è andato per un malore. A distanza di poco più di quattro mesi da quel terribile giorno la società Us Ponte a Elsa 2005, dove Assana aveva giocato e stava allenando, ha organizzato il primo Memorial Assane Niang, torneo di calcio riservato alle categorie Pulcini e Primi Calci. L’appuntamento è a partire dalle 10 di oggi al campo sportivo Baldinotti in via Livornese, dove per la società locale a scendere in campo saranno proprio i bambini che allenava Assane. Tra le altre società partecipanti ci saranno Lastrigiana, Monteserra, Tobbiana, Cerbaia e Rinascita Doccia. "Una manifestazione in ricordo del nostro fratello Assane che troppo prematuramente ci ha salutato – ha postato sulla propria pagina social il club biancorosso, presentando il torneo –. E Saranno proprio i bambini che il nostro Assane allenava con tanto impegno ed amore a ricordare questo grande ragazzone che ogni volta che scendeva in campo metteva tutto se stesso, sia da istruttore che da calciatore. Vivi nei nostri cuori fratello, sempre".